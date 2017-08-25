Казахстанский боксер Аманкул дебютировал с победы на чемпионате мира
25 августа 2017, 20:19
Его соперником был Кэмпбел Сомервиль из Австралии.
Казахстанский боксер Абильхан Аманкул, выступающий в весе до 75 килограммов, стартовал с победы на чемпионате мира, который проходит в Гамбурге (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В своем дебютном поединке на чемпионате мира казахстанец встречался с австралийским боксером Кэмпбелом Сомервилем и победил его со счетом 5:0.
Следующим соперником Аманкула станет победитель боя между восьмым номером соревнований и хозяином ринга Сильвио Ширле и Биролом Айгу из Турции.
Напомним, что Аманкул стал третьим казахстанским боксером, который вышел во второй круг соревнований. Ранее это сделали Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Кайрат Ералиев (до 56 килограммов).
Стоит отметить, что на ЧМ-2017 Казахстан представлен абсолютно во всех весовых категориях.
Фото Данияра Майлыбаева
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com