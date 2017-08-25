Казахстанский боксер Аманкул дебютировал с победы на чемпионате мира

Его соперником был Кэмпбел Сомервиль из Австралии.

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул, выступающий в весе до 75 килограммов, стартовал с победы на чемпионате мира, который проходит в Гамбурге (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.





В своем дебютном поединке на чемпионате мира казахстанец встречался с австралийским боксером Кэмпбелом Сомервилем и победил его со счетом 5:0.





Следующим соперником Аманкула станет победитель боя между восьмым номером соревнований и хозяином ринга Сильвио Ширле и Биролом Айгу из Турции.





Напомним, что Аманкул стал третьим казахстанским боксером, который вышел во второй круг соревнований. Ранее это сделали Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Кайрат Ералиев (до 56 килограммов).





Стоит отметить, что на ЧМ-2017 Казахстан представлен абсолютно во всех весовых категориях.



