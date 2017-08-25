EXPO 2017: анонс мероприятий на выходные

26 августа 2017 года состоится церемония празднования Национального дня Эфиопии в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В мероприятии примет участие Генеральный директор департамента по связям с Европой Мининстерства иностранных дел Эфиопии – Посол Тесфае Йилма. Делегацию Казахстана возглавит вице-министр юстиции Республики Казахстан Жанат Ешмагамбетов, сообщает Zakon.kz





Возобновляемые источники энергии – одно из основных направлений развития Эфиопии. Государство повсеместно планирует внедрить электростанции способные производить помимо электричества и тепловую энергию.





Экспозиция Эфиопии представлена в Плазе Африке, где представлено 21 государство. Страна в рамках ЭКСПО-2017 демонстрирует новейшие разработки в сфере альтернативных источников энергии. Посетители Выставки также смогут познакомиться с историей и культурой Эфиопии.





Начало мероприятия в 11:00.





26-27 августа в рамках ЭКСПО-2017 состоится показ художественного фильма-концерта Мишеля Хазанавичуса «Артист». Организаторы показа представят возможность зрителям перенестись в эпоху расцвета Голливуда - в 20-е годы.

Фильм является совершенно уникальной формой экранизации «немого» стиля в современном кинематографе. Став обладателем премии «Оскар» в 5 номинациях – «Лучшая музыка», «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучший дизайн костюмов», получив ветвь Каннского фестиваля, удостоившись 7 премий BAFTA и 3 статуэток «Золотой глобус», он по праву считается феноменом современного французского и мирового кинематографа. Формат киноконцерта предполагает показ фильма в сопровождении живого и непрерывного исполнения всех музыкальных партий оркестром.

Специальные гости концерта – автор музыки к фильму, обладатель «Оскара» Людовик Бурсе и дирижер Эрнст ван Тил, который принимал участие в записи саундтрека к «Артисту». Людовик Бурсе лично исполнит все сольные партии на рояле.

Начало показа: 20:00 Место проведения: Холл Энергии





В воскресенье, 27 августа 2017 года состоится Специальный день Шанхайской организации сотрудничества в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017. В мероприятии примет участие Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов. Делегацию Казахстана возглавит Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

По словам Рашида Алимова, для ШОС было принципиально важно иметь свой павильон, чтобы продемонстрировать вклад организации в улучшение окружающей среди и поддержку экологических программ. Концепция участия Организации в ЭКСПО-2017 нашла полное отражение в контентном наполнении павильона.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. На сегодняшний день государствами-членами ШОС являются восемь стран.

Начало мероприятия в 15:00.



27 августа 2017 года в 11.00 в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится празднование Национального дня Мексики. В мероприятии примут участие заместитель министра иностранных дел Мексики Де Икаса Гонзалез Карлос.

В рамках празднования запланирована обширная культурная программа, состоится выступление танцевальной группы Preciado Ballet и видео-выступление Мариачи.

В течение последних нескольких лет Мексика приняла ряд политических решений, которые демонстрируют свою приверженность решению проблемы изменения климата. Мексика является активным участником практически всех международных конференций и конвенций по вопросам изменения климата и первой развивающейся страной, принявшей обязательства по сокращению выбросов после парижских соглашений. Так, в Мексике была поставлена амбициозная задача по сокращению выбросов CO2 на 22 процента к 2026 году.

Мексиканский возобновляемый энергетический сектор, который быстро вырос за последнее десятилетие, привлекает значительные инвестиции. В прошлом году 18 процентов электроэнергии, произведенной в Мексике, было произведено из возобновляемых источников энергии, и страна на этом не останавливается.





С 27 августа по 2 сентября в рамках ЭКСПО-2017 пройдет презентация самого большого острова Италии и Средиземноморья - Сицилии.

27 августа в 11.00 состоится презентация программы пребывания Делегации из Сицилии на Экспо-2017.

29 августа запланирована презентация сицилийских компаний, а также B2B встречи c казахстанскими компаниями.

31 августа в 10.00 ЭКСПО-2017 посетит председатель регионального совета по производственной деятельности Сицилии - Мариэлла Ло Белло и выступит на конференции «Наше общее будущее: Энергия, Окружающая среда и Развитие».

1 сентября Участие в “Expo Food Festival” от Павильона Италии (продукты регионов Сицилия, Базиликата, Венето и Фриули Венеция Джулия).

Пространство Сицилии в Павильоне Италии откроют: Стефано Раваньян, Посол Италии в Астане; Алессандро Феррата, Генеральный управляющий отдела производственной деятельности региона Сицилия.

Отметим, что в период тематической недели Сицилии, в Павильоне Италии будут транслироваться завораживающие видео, специально разработанные для Экспо Астана 2017.





Фото: expo2017astana.com







