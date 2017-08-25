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Глава государства открыл отель «Хилтон» в Астане

25 августа 2017, 20:41

По завершении церемонии Нурсултан Назарбаев посетил национальные павильоны России, Кореи, Туркменистана, Узбекистана, Франции и ОАЭ.

Глава государства побывал на церемонии открытия пятизвездочного отеля «Хилтон», расположенного на территории выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По завершении церемонии Нурсултан Назарбаев посетил национальные павильоны России, Кореи, Туркменистана, Узбекистана, Франции и ОАЭ. В ходе посещения павильона России Глава государства ознакомился с экспозициями, демонстрирующими достижения российской энергетики и энергетические идеи будущего в условиях Арктики. В павильоне Узбекистана Главе государства были продемонстрированы научно-производственные разработки и проекты, в том числе экспериментальная платформа «Электрокарт», применяемая в сфере разработки транспортных средств.

Также Президент Казахстана осмотрел макет автономного гелиобиологического безотходного комплекса в национальном павильоне Туркменистана. Главе государства были представлены достижения ОАЭ в области развития возобновляемой энергетики. В ходе посещения павильона Кореи Президент Казахстана ознакомился с работой установки «Умная энергетическая микросеть» и системой энергосбережения. Кроме этого, Нурсултан Назарбаев ознакомился с достижениями Франции в области развития возобновляемых источников энергии, «умных городов» и экомобильности.

Фото: Казинформ

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