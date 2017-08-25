Организатор теракта в Атырау приговорен к 20 годам лишения свободы

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области приговорил Дамира Зналиева, задержанного в Афганистане в начале года, к 20 годам заключения, сообщила пресс-служба суда.

На главном судебном разбирательстве установлено, что подсудимый Зналиев в июле 2011 года вместе с еще двумя казахстанцами и гражданином Бельгии в зоне свободных племен Северного Вазиристана на территории Пакистана создали международную террористическую организацию "Джунд Аль-халифат" ("Солдаты Халифата", или Jundal-Khilafah). В его состав вошли выходцы из Казахстана, Таджикистана и арабских стран.





В период с 12 сентября по 2 октября 2011 года Зналиев в группе с единомышленниками организовал приготовление и покушение на совершение взрыва на территории МИД РК в Алматы, административного здания ДВД Алматы. В период с 28 октября по 30 октября 2011 года организовал взрыв возле здания акимата и прокуратуры в Атырау.





На главном судебном разбирательстве вина обвиняемого подтвердилась исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, показаниями свидетелей, а также полным раскаянием самого подсудимого.



