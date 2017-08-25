Организатор теракта в Атырау приговорен к 20 годам лишения свободы
25 августа 2017, 21:10
Казахстанец создал с единомышленниками террористическую организацию и готовил взрывы в госорганах в Алматы.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области приговорил Дамира Зналиева, задержанного в Афганистане в начале года, к 20 годам заключения, сообщила пресс-служба суда.
На главном судебном разбирательстве установлено, что подсудимый Зналиев в июле 2011 года вместе с еще двумя казахстанцами и гражданином Бельгии в зоне свободных племен Северного Вазиристана на территории Пакистана создали международную террористическую организацию "Джунд Аль-халифат" ("Солдаты Халифата", или Jundal-Khilafah). В его состав вошли выходцы из Казахстана, Таджикистана и арабских стран.
В период с 12 сентября по 2 октября 2011 года Зналиев в группе с единомышленниками организовал приготовление и покушение на совершение взрыва на территории МИД РК в Алматы, административного здания ДВД Алматы. В период с 28 октября по 30 октября 2011 года организовал взрыв возле здания акимата и прокуратуры в Атырау.
На главном судебном разбирательстве вина обвиняемого подтвердилась исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, показаниями свидетелей, а также полным раскаянием самого подсудимого.
Приговором суда Зналиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 233 (неоднократно совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей), частью 3 статьи 28 пункта "б", частью 3 статьи 233, частями 1, 2 статьи 233-2 (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности), частью 2 статьи 233-3 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима).
Приговор не вступил в законную силу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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