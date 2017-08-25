СМИ назвали Орешкина «фаворитом Путина»

Как передает агентство со ссылкой на трех чиновников, знакомых со взглядами главы государства, Орешкин «вырос в фаворита Путина».

Собеседники Bloomberg отмечают, что нынешний руководитель Минэкономразвития обладает большим влиянием, чем все его предшественники. В качестве обоснования этого утверждения агентство напоминает, что именно Орешкин раскрыл детали первой встречи президента России с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге.





Кроме того, Орешкин готовит проект реформ в преддверии президентских выборов 2018 года, подчеркивает Bloomberg.





В конце мая в Минэкономразвития заявили, что подготовили первую версию плана роста экономики страны до 2025 года. Этой стратегией занимались 10 рабочих групп, которые разрабатывали отдельные направления, такие как налоговая политика, поддержка экспорта и прочие.





Максим Орешкин возглавил министерство 30 ноября 2016 года. До назначения он занимал должность заместителя министра финансов. Предшественник Орешкина Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов.