СМИ назвали Орешкина «фаворитом Путина»
25 августа 2017, 21:14
Нынешний руководитель Минэкономразвития обладает большим влиянием, чем все его предшественники.
Влияние и политический вес министра экономического развития Максима Орешкина увеличились, его поддерживает президент России Владимир Путин, сообщает Lenta.ru.
Как передает агентство со ссылкой на трех чиновников, знакомых со взглядами главы государства, Орешкин «вырос в фаворита Путина».
Собеседники Bloomberg отмечают, что нынешний руководитель Минэкономразвития обладает большим влиянием, чем все его предшественники. В качестве обоснования этого утверждения агентство напоминает, что именно Орешкин раскрыл детали первой встречи президента России с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге.
Кроме того, Орешкин готовит проект реформ в преддверии президентских выборов 2018 года, подчеркивает Bloomberg.
В конце мая в Минэкономразвития заявили, что подготовили первую версию плана роста экономики страны до 2025 года. Этой стратегией занимались 10 рабочих групп, которые разрабатывали отдельные направления, такие как налоговая политика, поддержка экспорта и прочие.
Максим Орешкин возглавил министерство 30 ноября 2016 года. До назначения он занимал должность заместителя министра финансов. Предшественник Орешкина Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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