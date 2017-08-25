Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На фреске 1937 года в руках индейца заметили iPhone

25 августа 2017, 21:30

Что на самом деле хотел изобразить живописец, неизвестно. Как предполагают комментаторы, в руках индейца может находиться молитвенник, лезвие или зеркало.

Пользователи соцсетей обнаружили необычный артефакт на фреске, созданной в первой половине XX века, передает Life.ru.

Речь идёт о фреске "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд" итальянского художника Умберто Романо, которая датируется 1937 годом. Внимательные пользователи заметили, что индеец в правой части картины держит в руках предмет, очень напоминающий iPhone.



Что на самом деле хотел изобразить живописец, неизвестно. Как предполагают комментаторы, в руках индейца может находиться молитвенник, лезвие или зеркало.

Фреска выставлена в Капитолии штата Массачусетс. В основу сюжета картины положены реальные события 1630-х годов, когда английские поселенцы воевали с коренными американскими племенами покумтук и нипмук.

Фото: соцсети

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...