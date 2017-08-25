На фреске 1937 года в руках индейца заметили iPhone

Речь идёт о фреске "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд" итальянского художника Умберто Романо, которая датируется 1937 годом. Внимательные пользователи заметили, что индеец в правой части картины держит в руках предмет, очень напоминающий iPhone.

Что на самом деле хотел изобразить живописец, неизвестно. Как предполагают комментаторы, в руках индейца может находиться молитвенник, лезвие или зеркало.





Фреска выставлена в Капитолии штата Массачусетс. В основу сюжета картины положены реальные события 1630-х годов, когда английские поселенцы воевали с коренными американскими племенами покумтук и нипмук.