На фреске 1937 года в руках индейца заметили iPhone
25 августа 2017, 21:30
Что на самом деле хотел изобразить живописец, неизвестно. Как предполагают комментаторы, в руках индейца может находиться молитвенник, лезвие или зеркало.
Пользователи соцсетей обнаружили необычный артефакт на фреске, созданной в первой половине XX века, передает Life.ru.
Речь идёт о фреске "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд" итальянского художника Умберто Романо, которая датируется 1937 годом. Внимательные пользователи заметили, что индеец в правой части картины держит в руках предмет, очень напоминающий iPhone.
Что на самом деле хотел изобразить живописец, неизвестно. Как предполагают комментаторы, в руках индейца может находиться молитвенник, лезвие или зеркало.
Фреска выставлена в Капитолии штата Массачусетс. В основу сюжета картины положены реальные события 1630-х годов, когда английские поселенцы воевали с коренными американскими племенами покумтук и нипмук.
Фото: соцсети
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