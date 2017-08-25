Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов встретился с заместителем Генерального секретаря ООН – Исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Эриком Солхеймом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





К.Абдрахманов с удовлетворением отметил поддержку ЮНЕП в создании Международного центра по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов «Энергия будущего» в Астане. Обсуждены вопросы формирования в Алматы регионального хаба многосторонней дипломатии. Как подчеркнул Министр, Казахстан намерен и далее принимать активное участие в реализации совместных с ЮНЕП проектов по решению проблем окружающей среды, прежде всего, в Центральной Азии.





В свою очередь Э.Солхейм приветствовал миротворческие усилия Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в урегулировании сложных конфликтов современности, а также его масштабные инициативы в сфере международной безопасности и обеспечения устойчивого развития.





Проблемы глобального ядерного разоружения, кибербезопасности и взаимодействия в рамках Первого комитета ООН обсуждены на встрече главы МИД с заместителем Генерального секретаря ООН, Высоким представителем по вопросам разоружения Изуми Накамицу. Высокий представитель выразила признательность Казахстану за лидерство в вопросах международного разоружения, очередным ярким свидетельством которому станет открытие 29 августа Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ. И.Накамицу выразила надежду на то, что Казахстан в числе первых присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия, который будет открыт к подписанию в сентябре этого года.





К.Абдрахманов также встретился с президентом Пагуошского движения ученых по науке и международным делам Джаянтом Дханапалой и бывшим заместителем Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Ангелой Кейн. По убеждению казахстанского министра, проводимая в Астане 25-29 августа юбилейная конференция Пагуошского движения станет крупным событием международной жизни и внесет большой вклад в дело глобального разоружения и нераспространения.





На встрече с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым обсуждены вопросы проведения заседаний ОДКБ на уровне глав государств, министров и секретарей советов безопасности, а также планирования приоритетов председательства Казахстана в Организации в 2018 году.





Подготовка ряда мероприятий Шанхайской организации сотрудничества рассмотрена в ходе встречи К.Абдрахманова с Генеральным секретарем этой организации Рашидом Алимовым. В частности, 27 августа состоится День ШОС в рамках выставки «ЭКСПО-2017», а также Астанинский международный легкоатлетический марафон ШОС и СВМДА.





Р.Алимов высоко оценил председательство Казахстана в ШОС и итоги Саммита Организации, который состоялся 9 июня в Астане. Собеседники также обсудили вопросы подготовки к предстоящему внеочередному заседанию СМИД ШОС в Нью-Йорке на «полях» ГА ООН в сентябре этого года.





Во время встречи К.Абдрахманова с Председателем Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кристин Муттонен собеседники обменялись мнениями о развитии парламентского измерения ОБСЕ и перспективах урегулирования узловых проблем на пространстве Организации.



