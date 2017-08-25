Парламент Кыргызстана утвердил главу аппарата президента на пост премьера

Соответствующее решение поддержали 90 депутатов, против проголосовали пять.

Во вторник президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ об отставке с поста премьера Сооронбая Жээнбекова, сложившего полномочия в связи с участием в президентских выборах. Президент поручил Жогорку Кенешу (однопалатный парламент) провести 25 августа внеочередную сессию по формированию нового кабмина. По закону, у коалиционного большинства есть 25 дней, чтобы определиться с кандидатурой на пост премьера. В пятницу кандидатуру Исакова на пост премьера выдвинуло парламентское большинство.





Парламент заслушал и одобрил большинством голосов предложенные Исаковым программу, структуру и состав нового кабмина.





Исакову 40 лет. С марта этого года он занимает пост руководителя аппарата президента Кыргызстана. Исаков начинал карьеру в качестве сотрудника внешнеполитического ведомства, позднее возглавлял отдел международного сотрудничества аппарата правительства и отдел внешней политики администрации президента.



