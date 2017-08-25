Парламент Кыргызстана утвердил главу аппарата президента на пост премьера
25 августа 2017, 22:13
Соответствующее решение поддержали 90 депутатов, против проголосовали пять.
Парламент Кыргызстана в пятницу утвердил главу аппарата президента Сапара Исакова на пост премьера, передает РИА Новости.
Соответствующее решение поддержали 90 депутатов, против проголосовали пять.
Во вторник президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ об отставке с поста премьера Сооронбая Жээнбекова, сложившего полномочия в связи с участием в президентских выборах. Президент поручил Жогорку Кенешу (однопалатный парламент) провести 25 августа внеочередную сессию по формированию нового кабмина. По закону, у коалиционного большинства есть 25 дней, чтобы определиться с кандидатурой на пост премьера. В пятницу кандидатуру Исакова на пост премьера выдвинуло парламентское большинство.
Парламент заслушал и одобрил большинством голосов предложенные Исаковым программу, структуру и состав нового кабмина.
Исакову 40 лет. С марта этого года он занимает пост руководителя аппарата президента Кыргызстана. Исаков начинал карьеру в качестве сотрудника внешнеполитического ведомства, позднее возглавлял отдел международного сотрудничества аппарата правительства и отдел внешней политики администрации президента.
Фото : из личного архива Сапара Исакова
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