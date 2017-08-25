В Китае сняли на видео вереницу спасающихся от тайфуна тараканов
25 августа 2017, 22:23
Она растянулась на много метров.
В Китае сняли на видео тараканов, спасающихся бегством от тайфуна «Хато», сообщает Лента.ру.
Вереница насекомых двигалась по бортику набережной Южно-Китайского моря. Она растянулась на много метров.
В течение двух дней видео посмотрели более 500 тысяч пользователей сети. В Facebook оно набрало более 14 тысяч лайков.
Синоптики называют «Хато» сильнейшим тайфуном, обрушившимся на страну за последние 50 лет. Скорость ветра достигала 165 километров в час, улицы были затоплены. В результате разгула стихии погибли не менее девяти человек, сотни ранены или числятся пропавшими без вести.
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