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СМИ: в КНДР наняли бывших агентов КГБ для охраны Ким Чен Ына

26 августа 2017, 00:03

Их попросили тренировать личных охранников Ким Чен Ына и поделиться своим опытом в области предотвращения терактов.

КНДР наняла бывших сотрудников советского Комитета государственной безопасности (КГБ) в качестве военных советников для помощи в охране лидера страны Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости.

По данным газеты, около десяти бывших сотрудников КГБ, которые ранее работали в отделе по борьбе с террористами, были приглашены в Пхеньян в феврале. Их попросили тренировать личных охранников Ким Чен Ына и поделиться своим опытом в области предотвращения терактов, сопротивления действиям террористов и борьбы со шпионами.

По информации источника, чиновники КНДР были особо заинтересованы в охране лидера страны от покушений со стороны США с использованием наиболее современного американского оружия.
Наибольшие опасения у КНДР вызывают ударные беспилотники США Gray Eagle, а также планы ВС США и ЦРУ создать подразделение по разведдеятельности в КНДР, отмечает издание.

В начале мая представители министерства национальной безопасности КНДР заявили, что ЦРУ США и разведывательная служба Южной Кореи планировали покушение на Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества.

В число основных подозреваемых вошли глава Национального агентства разведки Южной Кореи Ли Бен Хо, глава подразделения этого же ведомства Хан Ган Ом, агент южнокорейской разведки Чо Ги Чхоль, а также директор компании Qingdao Nazca.

Фото: РИА Новости



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