Кобзон назвал враньем слова Пугачевой о маленькой пенсии
26 августа 2017, 00:18
На свадьбе своего внука Никиты Преснякова, которая обошлась в 25 млн рублей, певица пообещала помогать молодым материально.
Культовый певец Иосиф Кобзон прокомментировал слова певицы Аллы Пугачевой о маленькой пенсии, которую получает исполнительница, об этом сообщает «Дни.ру».
По мнению Кобзона, заявление Пугачевой о небольшой пенсии не соответствует действительности. Певец также рассказал, что в советские времена Пугачева, несмотря на огромную популярность и заполненные стадионы, получала строгую тарифную ставку – 62 рубля 50 копеек за выступление.
«Вранье... Знаете, в советские годы у нас была тарификация... Алла Борисовна в ту пору была безумно популярна и за выступление на стадионе, к нашему стыду, получала 62 рубля 50 копеек. Еще, правда, существовали какие-то небольшие надбавки – за мастерство, за звание», – рассказал Кобзон.
Ранее стало известно, что легендарная певица пожаловалась на небольшую пенсию. На свадьбе своего внука Никиты Преснякова, которая обошлась в 25 млн рублей, певица пообещала помогать молодым материально.
«Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну», – сказала Пугачева, поздравляя внука и его невесту.
Фото: Российский Диалог
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874956-2d16c2813a375afff7da1de8e66ebd78
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...