Кобзон назвал враньем слова Пугачевой о маленькой пенсии

На свадьбе своего внука Никиты Преснякова, которая обошлась в 25 млн рублей, певица пообещала помогать молодым материально.

Культовый певец Иосиф Кобзон прокомментировал слова певицы Аллы Пугачевой о маленькой пенсии, которую получает исполнительница, об этом сообщает « Дни.ру ».





По мнению Кобзона, заявление Пугачевой о небольшой пенсии не соответствует действительности. Певец также рассказал, что в советские времена Пугачева, несмотря на огромную популярность и заполненные стадионы, получала строгую тарифную ставку – 62 рубля 50 копеек за выступление.





«Вранье... Знаете, в советские годы у нас была тарификация... Алла Борисовна в ту пору была безумно популярна и за выступление на стадионе, к нашему стыду, получала 62 рубля 50 копеек. Еще, правда, существовали какие-то небольшие надбавки – за мастерство, за звание», – рассказал Кобзон.





Ранее стало известно, что легендарная певица пожаловалась на небольшую пенсию. На свадьбе своего внука Никиты Преснякова, которая обошлась в 25 млн рублей, певица пообещала помогать молодым материально.





«Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну», – сказала Пугачева, поздравляя внука и его невесту.



