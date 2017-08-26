Wu-Tang Clan вернулись
26 августа 2017, 00:45
Это второй трек команды после выхода альбома Once Upon a Time in Shaolin в 2015 году.
Хип-хоп-группа Wu-Tang Clan выпустила новый трек. Сингл доступен на YouTube-канале Smokepurpp, сообщает Лента.ру.
В записи композиции под названием People Say участвовал приглашенный исполнитель Redman. Продюсером песни выступил один из участников коллектива RZA.
Это второй трек команды после выхода альбома Once Upon a Time in Shaolin в 2015 году, который был куплен предпринимателем Мартином Шкрели за несколько миллионов долларов и так и не опубликован. В июне Wu-Tang Clan выпустили композицию Don’t Stop для сериала «Кремниевая долина».
Фото: youtube
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