Трамп ввел санкции против Венесуэлы
26 августа 2017, 01:13
Запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и государственная нефтекомпания PDVSA.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы, передает Лента.ру.
Как следует из документа, отныне запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и государственная нефтекомпания PDVSA. Также запрещено проводить сделки с некоторым количеством уже выпущенных долговых обязательств госсектора Венесуэлы, а также с дивидендами, которые выплачивают власти страны.
При этом особо уточняется, что санкции не касаются американского подразделения PDVSA — фирмы Citgo, а также коммерческих операций, связанных с торговлей товарами и импортом и экспортом нефти.
Как объяснили в Белом доме, цель санкций — оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого в Вашингтоне считают диктатором.
В субботу, 19 августа, учредительное собрание Венесуэлы одобрило указ, устанавливающий для него законодательные функции и фактически распускающий парламент страны. При этом парламент Венесуэлы (Национальная ассамблея) назвал действия учредительного собрания противоречащими конституции и потребовал не допустить роспуска законодательной власти.
Госдеп США также осудил решение венесуэльского учредительного собрания. «Этот захват власти направлен на замену демократически избранного парламента на авторитарный комитет, нарушающий закон», — сказано в заявлении ведомства. Госдеп пообещал использовать экономические и дипломатические рычаги, чтобы поддержать народ Венесуэлы.
Подрыв конституционного строя Венесуэлы также осудили парламенты Аргентины, Бразилии, Испании, Канады, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Перу и Чили.
В Венесуэле с апреля этого года продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, являющейся главным экспортным продуктом страны.
Фото: Joshua Roberts / Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874958-28349d9ee6d22d36ac3a55fb8125769a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...