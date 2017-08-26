В Брюсселе вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль
26 августа 2017, 01:41
Солдаты, на которых было совершено нападение, пострадали, однако, по предварительным данным, не получили серьезных ранений.
Вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих бельгийскую столицу, сообщает РИА Новости.
По его данным, нападавший был застрелен. Солдаты, на которых было совершено нападение, пострадали, однако, по предварительным данным, не получили серьезных ранений.
Un homme armé d'une machete a attaqué des soldats à de Brouckère #Bruxelles centre. Les soldats ont ouvert le feu. #Bruxelles#Attentatpic.twitter.com/RELVciFH42— Thomas da Silva Rosa (@tdasilvarosa) 25 августа 2017 г.
Некоторые очевидцы произошедшего заявили, что слышали выстрелы. Другие свидетели уточнили, что мужчина напал на двоих солдат. Место происшествия было оцеплено, туда прибыли медики.
Фото: РИА Новости
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