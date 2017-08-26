На большей части РК ожидается погода без осадков, лишь на западе пройдут дожди с грозами

Синоптики сообщают, что на большую часть Казахстана сохранится влияние антициклона, поэтому ожидается погода без осадков, на западе с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на севере ночью и утром – местами туман, кроме того на юге, северо-западе и востоке – местами усиление ветра





В Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, днем Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью и утром - местами туман.





В Атырауской, на большей части Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами в Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





Днем в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами сохраняется сильная жара.





Фото: ud.kmvcity.ru

, сообщает пресс-служба РГП Казгидромет.