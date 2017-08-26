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Мужчина устроил резню рядом с Букингемским дворцом в Лондоне, двое ранены

26 августа 2017, 06:19

Пострадавшие - полицейские. Они получили небольшие ранения.

Двое полицейских пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на улице Мэлл вблизи Букингемского дворца в Лондоне. Об этом говорится на сайте лондонской полиции, передает Lenta.ru

Сообщается, что двое стражей порядка обратили внимание на мужчину с ножом, в ходе задержания преступник нанес им легкие ранения рук. Врачи оказали пострадавшим помощь на месте, полицейские от госпитализации отказались.

Больше никто в результате инцидента не пострадал.

Ранее 25 августа вооруженный ножом мужчина напал на военных в Брюсселе. Инцидент, в ходе которого также пострадали два стража порядка, произошел на бульваре Эмиль Жакман в центре города. Солдаты получили легкие ранения, их жизнь вне опасности.

Фото: Peter Nicholls / REUTERS

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