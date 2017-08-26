Пилот разбившегося легкомоторного самолета перенес рейс, чтобы попасть на венчание дочери

Для пилота и пассажира МAULE М-7-260С это был обычный рейс. Легкомоторный самолет выполнял частный рейс из аэропорта Бурундай. Лететь было не больше 180 километров . Судно должно было приземлиться на южном побережье озера Балхаш. Но что-то пошло не так. В 11:45 самолет рухнул близ населенного пункта.





Канат Жусупов, исполнительный директор ОЮЛ «КАМА»:





- Самолёт авиации общего назначения, собственник ТОО «Олжа бастау», выполнял частный полёт в рамках авиации общего назначения из аэропорта Бурундай на временную площадку Колумб, находящуюся на побережье, южном побережье, озера Балхаш, где у них находятся частные владения. Они являются членами ассоциации, но а как авиация общего назначения состояли с года 14-го, насколько моя память не изменяет. С 2014 года они выполняют полёты. Базируются они в аэропорту Бурундай.





Позже стало известно: судном управлял 63-летний Анатолий Меньшиков. Почти полвека он посвятил авиации. Пилот провел за штурвалом больше 12 тысяч часов. Близкие рассказывают, что он намеренно перенес рейс, чтобы попасть на венчание дочери. Вторым участником полета был 35-летний Орынгали Зикербаев. Мужчина чудом остался жив. С многочисленными переломами его доставили в алматинскую больницу.





Камбар Байжигитов, и.о. заместителя главного врача по хирургии клинической больницы №7 г. Алматы:





- В ходе обследования установлен диагноз сочетная травма, закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поперечных отростков пятого, четвёртого позвонков, поясничных позвонков. Травма костей таза, с переломом костей таза. Ушиб лобной области, ушибы, ссадины грудной клетки, травматический шок первой степени. Состояние больного тяжёлое. После обследования больной был поднят в отделение реанимации.



