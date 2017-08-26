Несколько ракет сразу запустила КНДР в Японское море

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы.

Военные Южной Кореи зафиксировали ракетный пуск с территории КНДР. Как сообщило в субботу агентство Yonhap, запуск, предположительно баллистической ракеты был произведен с территории провинции Канвондо , пишет , пишет ТАСС





По сведениям агентства, о произошедшем было немедленно доложено президенту страны Мун Чжэ Ину. В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы.





В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.



