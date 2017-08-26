Несколько ракет сразу запустила КНДР в Японское море
26 августа 2017, 06:43
В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы.
Военные Южной Кореи зафиксировали ракетный пуск с территории КНДР. Как сообщило в субботу агентство Yonhap, запуск, предположительно баллистической ракеты был произведен с территории провинции Канвондо, пишет ТАСС.
По сведениям агентства, о произошедшем было немедленно доложено президенту страны Мун Чжэ Ину. В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы.
В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.
Фото: podrobnosti.ua
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