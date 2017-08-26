Какая погода ждет казахстанцев в последние выходные лета

Малооблачная и жаркая погода связанная с обширным антициклоном по-прежнему будет сохраняться на большей части республики, лишь на западе территории с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града. Днем столбики термометров прогреются до 28-38 тепла, а на востоке, западе и юго-востоке до 25-33 тепла

, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.