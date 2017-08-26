Какая погода ждет казахстанцев в последние выходные лета
26 августа 2017, 06:50
Прогноз погоды на 26-28 августа.
Малооблачная и жаркая погода связанная с обширным антициклоном по-прежнему будет сохраняться на большей части республики, лишь на западе территории с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града. Днем столбики термометров прогреются до 28-38 тепла, а на востоке, западе и юго-востоке до 25-33 тепла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.
Консультативный прогноз погоды по Астане:
на 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +31+33°С.
на 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +31+33°С.
на 28 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +30+32°С.
Консультативный прогноз погоды по Алматы:
на 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +26+28°С.
на 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +28+30°С.
на 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +30+32°С.
Фото: www.nat-geo.ru
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