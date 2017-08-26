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В Алматинском зоопарке снова радость: у слонов Лао и Аружан появился свой душ

26 августа 2017, 07:00

Водные процедуры слонам необходимы.

Директор алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев на своей странице в Instagram сообщил, что "теперь у Лао и Аружан есть забавный аттракцион и профилактика температурного режима их стройных тел", сообщает Zakon.kz.

"Сегодня закончили строительство душа для наших слонов! Вода льётся автоматически, когда слоняра подходит под лейку..." – написал Ержан Еркинбаев.

Со строительством душа для слонов зоопарку помог сделать друг Вячеслав Банщиков.


Фото: ilovealmaty.kz

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