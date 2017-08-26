В Алматинском зоопарке снова радость: у слонов Лао и Аружан появился свой душ

Директор алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев на своей странице в Instagram сообщил, что "теперь у Лао и Аружан есть забавный аттракцион и профилактика температурного режима их стройных тел"





"Сегодня закончили строительство душа для наших слонов! Вода льётся автоматически, когда слоняра подходит под лейку..." – написал Ержан Еркинбаев.





Со строительством душа для слонов зоопарку помог сделать друг Вячеслав Банщиков.







Публикация от Yerzhan Yerkinbayev (@yerkinbayev) Авг 25 2017 в 4:57 PDT



