В алматинских автобусах теперь будут считываться биометрические данные карманников

В автобусах Алматы будут считывать биометрические данные карманников и передавать их полиции, сообщил начальник городского департамента внутренних дел Серик Кудебаев

На заседании Общественного совета Алматы Серик Кудебаев рассказал, что в городе наблюдается снижение преступности по всем направлениям. Единственное, учащаются карманные кражи, но полицейские применяют инновационные технологии, чтобы с этим бороться.





"Карманные кражи: над техническим вооружением мы сейчас работаем. В автобусы программное обеспечение ставим, по биометрическим позициям будем вводить базу данных карманников, воров", — сказал Серик Кудебаев.





Он пояснил, что в базу введут данные всех, кто состоит на учете как карманники, воры. Рассказывая о принципе работы программы, он пояснил, что у человека на лице есть около 97 биометрических точек, по которым определяется его образ.





"По этим биометрическим данным опознается и автоматически передается нашим патрулям, что в таком-то автобусе зашли такие-то", — уточнил он.



