Трамп выступил против трансгендеров в армии

Президент США Дональд Трамп вернул отмененный его предшественником Бараком Обамой запрет на службу трангендеров в армии, соответствующий меморандум президента был распространен пресс-службой Белого дома

В меморандуме говорится, что решение будет оставаться в силе, "пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта". Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности "могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики".

По оценке президента, предложенное администрацией Обамы изменение может иметь негативные последствия, чреватые снижением эффективностью армии, повышением расходов на ее содержание, нарушением слаженности отдельных боевых подразделений, поэтому "необходимо дальнейшее изучение вопроса".

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.





По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.



