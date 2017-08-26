В Астане определены места для жертвоприношения в дни празднования Курбан-айт
26 августа 2017, 08:07
Курбан-айт – праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после Уразы-байрам.
В этом году празднование Курбан-айта начнется 1 сентября и продлится три дня. 1 сентября в 07:00 в восьми мечетях столицы прозвучит праздничный айт-намаз. Обряды жертвоприношения будут проходить до 3 сентября. На сегодняшний день в столице определены основные места организованного проведения ритуальных мероприятий (жертвоприношений), передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.
Список мест:
1. ТОО «Нурбереке-555», шоссе Алаш, 30 (за рынком «Көк базар»).
К пункту назначения можно добраться на маршрутных автобусах – № 11, 34, 38, 41, 53, 58, 120, 127.
2. ТД «Метро» (трасса Астана – Караганда).
Добраться можно на маршрутном автобусе № 71.
3. КХ «Шаушен», а/д Астана – Павлодар, 9-й км.
Добраться можно на маршрутном автобусе № 307.
4. ТОО «Максат 2007», ж/м Железнодорожный, ул. Акжар, 20.
Добраться можно на маршрутных автобусах № 15, 22.
5. Универсальный рынок «Улжан» (бывший рынок «Саянур»), ул. Тлендиева, 24.
Добраться можно на маршрутных автобусах № 4, 71, 81.
6. Крестьянское хозяйство «Темеш», а/д Астана – Софиевка, 7-й км.
Добраться можно на маршрутном автобусе № 307.
7. ИП «Мамырханов», ж/м Өндіріс-1.
Добраться можно на маршрутном автобусе № 24.
8. ИП Есжанова А., «Жайлау», шоссе Алаш, ул. Ц313.
Добраться можно на маршрутных автобусах № 7, 34, 38, 39, 41, 120, 127.
9. Рынок «Алтын-Таға» возле поселка Косшы.
Добраться можно на маршрутных автобусах № 308, 309.
10.ТОО «Сапа Су», поселок Косшы, д. 4340, возле поселка Косшы.
Добраться можно на маршрутных автобусах № 308, 309.
Вместе с тем 28–29 августа в филиале Духовного управления мусульман Казахстана в мечети «Нур Астана» пройдет двухдневный обучающий семинар для забойщиков по проведению ритуального жертвоприношения по шариату.
Принять участие в семинаре может любой желающий. При себе необходимо иметь удостоверение личности и санитарную книжку. Начало семинара в 9:00 по адресу: г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 36.
Кроме того, на каждом участке будут работать пункты по приему пожертвований для нуждающихся. Аналогичные пункты будут функционировать во всех мечетях столицы.
Столичный акимат доводит до сведения жителей и гостей города, что несанкционированные точки забоя скота не проходили санитарно-эпидемическую проверку специалистами Управления по защите прав потребителей, а животные не проверялись ветеринарными службами. Власти города призывают граждан быть бдительными.
Напомним, ранее мы публиковали информацию о местах забоя скота во время Курбан-айта в Алматы.
Фото: inform.kz
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