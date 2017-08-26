В Астане определены места для жертвоприношения в дни празднования Курбан-айт

В этом году празднование Курбан-айта начнется 1 сентября и продлится три дня. 1 сентября в 07:00 в восьми мечетях столицы прозвучит праздничный айт-намаз. Обряды жертвоприношения будут проходить до 3 сентября. На сегодняшний день в столице определены основные места организованного проведения ритуальных мероприятий (жертвоприношений)

Список мест:

1. ТОО «Нурбереке-555», шоссе Алаш, 30 (за рынком «Көк базар»).

К пункту назначения можно добраться на маршрутных автобусах – № 11, 34, 38, 41, 53, 58, 120, 127.

2. ТД «Метро» (трасса Астана – Караганда).

Добраться можно на маршрутном автобусе № 71.

3. КХ «Шаушен», а/д Астана – Павлодар, 9-й км.

Добраться можно на маршрутном автобусе № 307.

4. ТОО «Максат 2007», ж/м Железнодорожный, ул. Акжар, 20.

Добраться можно на маршрутных автобусах № 15, 22.

5. Универсальный рынок «Улжан» (бывший рынок «Саянур»), ул. Тлендиева, 24.

Добраться можно на маршрутных автобусах № 4, 71, 81.

6. Крестьянское хозяйство «Темеш», а/д Астана – Софиевка, 7-й км.

Добраться можно на маршрутном автобусе № 307.

7. ИП «Мамырханов», ж/м Өндіріс-1.

Добраться можно на маршрутном автобусе № 24.

8. ИП Есжанова А., «Жайлау», шоссе Алаш, ул. Ц313.

Добраться можно на маршрутных автобусах № 7, 34, 38, 39, 41, 120, 127.

9. Рынок «Алтын-Таға» возле поселка Косшы.

Добраться можно на маршрутных автобусах № 308, 309.

10.ТОО «Сапа Су», поселок Косшы, д. 4340, возле поселка Косшы.

Добраться можно на маршрутных автобусах № 308, 309.

Вместе с тем 28–29 августа в филиале Духовного управления мусульман Казахстана в мечети «Нур Астана» пройдет двухдневный обучающий семинар для забойщиков по проведению ритуального жертвоприношения по шариату.





Принять участие в семинаре может любой желающий. При себе необходимо иметь удостоверение личности и санитарную книжку. Начало семинара в 9:00 по адресу: г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 36.





Кроме того, на каждом участке будут работать пункты по приему пожертвований для нуждающихся. Аналогичные пункты будут функционировать во всех мечетях столицы.



