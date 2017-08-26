Ураган "Харви" буйствует в США: штаты Техас и Луизиана могут уйти под воду

Несколько часов назад жителям штата рекомендовали срочно уехать подальше от океана.

Ураган "Харви" усилился до опасного четвертого уровня. Скорость ветра уже составляет 60 метров в секунду, передает "Россия 24" . Совсем скоро он дойдет до побережья Техаса и Луизианы. Несколько часов назад жителям штата рекомендовали срочно уехать подальше от океана.





За пределы штата эвакуировали две базы ВМС. С нефтяных платформ в Мексиканском заливе вывезли рабочих. А вот гражданских уехало немного.





Большинство решили переждать шторм дома, хотя по прогнозам он может продлиться до пяти дней. Люди уже опустошили продуктовые магазины.





В прибрежных районах ожидается выпадение до 900 миллиметров осадков, то есть, они уйдут под воду на метр и больше.



