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Ураган "Харви" буйствует в США: штаты Техас и Луизиана могут уйти под воду

26 августа 2017, 08:00

Несколько часов назад жителям штата рекомендовали срочно уехать подальше от океана.

Ураган "Харви" усилился до опасного четвертого уровня. Скорость ветра уже составляет 60 метров в секунду, передает "Россия 24". Совсем скоро он дойдет до побережья Техаса и Луизианы. Несколько часов назад жителям штата рекомендовали срочно уехать подальше от океана.

За пределы штата эвакуировали две базы ВМС. С нефтяных платформ в Мексиканском заливе вывезли рабочих. А вот гражданских уехало немного.

Большинство решили переждать шторм дома, хотя по прогнозам он может продлиться до пяти дней. Люди уже опустошили продуктовые магазины.

В прибрежных районах ожидается выпадение до 900 миллиметров осадков, то есть, они уйдут под воду на метр и больше.

Фото: rosbalt.ru

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