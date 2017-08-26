Казахстанский путешественник возмущен фото внедорожника, разъезжающие по озеру Каинды

Казахстанский путешественник Магжан Сагимбаев на своей странице в Instagram выложил фото, сделанное в одном из ущелий Кунгей Алатау. На снимке - внедорожник, разъезжающий по берегу озера Каинды. Неравнодушный путешественник просит власти обратить внимание на этот возмутительный фотофакт, так как по закону спускаться к озеру на машинах категорически запрещено, тем более ездить по нему





«Посмотрите на эту красивую фотографию, она сделана в одном из ущелий Кунгей Алатау - Озеро Каинды. Поистине удивительный пример творения природы, существовало оно в таком виде не всегда, всего около 100 лет. А теперь вопрос: как же нам сохранить такое богатство? По закону спускаться к озеру на машинах категорически запрещено (тем более ездить по нему), но каким то чудом наши соотечественники миновали этот закон, а чудо в виде взятки нам давно известно. Я никак не осуждаю этих людей, к сожалению коррупция у нас на всех уровнях, ну раз есть лазейка, почему бы и не воспользоваться? Я уверен на все 100%, что дирекция нац парка прекрасно знает об этом, но закрывает на это глаза», - написал Сагимбаев в соцсети.









Отметим, водоем находится на территории Государственного национального природного парка «Кольсайские озера».



В комментариях пользователи единогласно поддержали путешественника, написав о том, что к сожалению «Кольсайские озера» постепенно превращаются в мусорную свалку. А один из комментаторов указал, что это фото уже отправлено в Комитет дорожной полиции.



