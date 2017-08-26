Трамп объявил режим стихийного бедствия из-за урагана
26 августа 2017, 08:33
Губернатор Техаса попросил об этом.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о режиме стихийного бедствия в Техасе из-за урагана «Харви». Об этом он сообщил в твиттере, передает Газета.ru
Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт попросил главу государства объявить о бедствии в регионе.
«По просьбе губернатора Техас я подписал указ о стихийном бедствии, который обеспечит полную государственную помощь», — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что ураган «Харви» достиг побережья Техаса.
Фото: ria.ru
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