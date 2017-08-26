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Трамп объявил режим стихийного бедствия из-за урагана

26 августа 2017, 08:33

Губернатор Техаса попросил об этом.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о режиме стихийного бедствия в Техасе из-за урагана «Харви». Об этом он сообщил в твиттере, передает Газета.ru

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт попросил главу государства объявить о бедствии в регионе.

«По просьбе губернатора Техас я подписал указ о стихийном бедствии, который обеспечит полную государственную помощь», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что ураган «Харви» достиг побережья Техаса.

Фото: ria.ru

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