Судебный процесс по делу «пивного короля» Тулешова затягивается

В судебном процессе по делу пивного короля Шымкента Тохтара Тулешова, а так же восьми человек - работников пивзавода и двух экс-чиновников Енбекшинского районного управления госдоходов был объявлен продолжительный перерыв, передает передает Timeskz со ссылкой на адвоката, участвующего в процессе.





Причиной, по его словам, стала неожиданная смерть одного из защитников - члена Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов. Ему сделали замену. Новый адвокат обратился к председательствующему судье с ходатайством, чтобы ему предоставили время на ознакомление с материалами уголовного дела, которое занимает около 200 томов, и попросил на все про все несколько дней. Его просьбу суд удовлетворил.





Следующее заседание суда назначено на 4 сентября.





Процесс открытый. Но журналистов после первого заседания председательствующий попросил покинуть зал. Сказал, что прессу пригласят на оглашение приговора.





У Т.Тулешова это уже второй процесс – ранее в Астане он был приговорен к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества за попытку государственного переворота. А сейчас ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РК: «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет по предварительному сговору группой лиц», «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика», «Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Дача взятки».





Ждем продолжения процесса.





Автор: Дана Акжолова