Соцсети покорил хамелеон Олив, который «держит все в своих руках»

Олив хватается за любые предметы — такова его особенность.

У жительницы Мичигана (США) Эммы Уорд живет милый хамелеон Олив. После нескольких снимков, которые американка опубликовала в Twitter, причудливая ящерица завоевала любовь пользователей Сети, сообщает сообщает Моя планета





Олив хватается за любые предметы — такова его особенность. В крохотных лапках все смотрится очень забавно.





«Мне подумалось, что, если дать хамелеону игрушечное оружие, она схватит его — это будет весело», — говорит Уорд. Хозяйка ящерицы вручила питомцу несколько мечей из LEGO и сделала снимки, которые и опубликовала затем в Twitter с подписью: «Хамелеоны веселые, потому что они будут держать все, что вы им дадите».





Она не ожидала, что фотографии принесут Олив всемирную известность. Изображения стали вирусными: более 400 000 человек поставили твиту «лайки» и ретвитнули пост 170 000 раз.





Chameleons are fun cause they'll grab anything you give them. pic.twitter.com/aTJ2Abjrs4 — Emma Ward (@Emma_The_Ward) 17 августа 2017 г.



