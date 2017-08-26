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Соцсети покорил хамелеон Олив, который «держит все в своих руках»

26 августа 2017, 09:02

Олив хватается за любые предметы — такова его особенность.

У жительницы Мичигана (США) Эммы Уорд живет милый хамелеон Олив. После нескольких снимков, которые американка опубликовала в Twitter, причудливая ящерица завоевала любовь пользователей Сети, сообщает Моя планета.

Олив хватается за любые предметы — такова его особенность. В крохотных лапках все смотрится очень забавно.

«Мне подумалось, что, если дать хамелеону игрушечное оружие, она схватит его — это будет весело», — говорит Уорд. Хозяйка ящерицы вручила питомцу несколько мечей из LEGO и сделала снимки, которые и опубликовала затем в Twitter с подписью: «Хамелеоны веселые, потому что они будут держать все, что вы им дадите».

Она не ожидала, что фотографии принесут Олив всемирную известность. Изображения стали вирусными: более 400 000 человек поставили твиту «лайки» и ретвитнули пост 170 000 раз.



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