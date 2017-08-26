Соцсети покорил хамелеон Олив, который «держит все в своих руках»
26 августа 2017, 09:02
Олив хватается за любые предметы — такова его особенность.
У жительницы Мичигана (США) Эммы Уорд живет милый хамелеон Олив. После нескольких снимков, которые американка опубликовала в Twitter, причудливая ящерица завоевала любовь пользователей Сети, сообщает Моя планета.
Олив хватается за любые предметы — такова его особенность. В крохотных лапках все смотрится очень забавно.
«Мне подумалось, что, если дать хамелеону игрушечное оружие, она схватит его — это будет весело», — говорит Уорд. Хозяйка ящерицы вручила питомцу несколько мечей из LEGO и сделала снимки, которые и опубликовала затем в Twitter с подписью: «Хамелеоны веселые, потому что они будут держать все, что вы им дадите».
Она не ожидала, что фотографии принесут Олив всемирную известность. Изображения стали вирусными: более 400 000 человек поставили твиту «лайки» и ретвитнули пост 170 000 раз.
Chameleons are fun cause they'll grab anything you give them. pic.twitter.com/aTJ2Abjrs4— Emma Ward (@Emma_The_Ward) 17 августа 2017 г.
18 августа 2017 г.
My Flying squirrels : ) pic.twitter.com/mhLoTrnoIi— SCP-280-JP (@SCP_DrMugimeshi) 18 августа 2017 г.
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