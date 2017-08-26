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В Астане с 28 по 30 августа на улице Сарыколь частично будет перекрыто движение

26 августа 2017, 09:16

Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут.

В связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия на ул. Сарыколь на участке от ул. Байтурсынова до ул. Нажимеденова движение транспортных средств будет полностью ограничено с 8 часов утра 28 августа до 6 часов 30 августа, сообщает официальный сайт города Астаны.

Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах столицы.

Фото: sdmachinery.ru

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