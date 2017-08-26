Деревянченко стал обязательным претендентом на титул Головкина

26 августа 2017, 09:33

Деревянченко одержал 11 победу в профессиональной карьере.

В Майами состоялся бой-элиминатор по линии IBF между украинцем Сергеем Деревянченко и багамцем Туреано Джонсоном, сообщает Sports.kz.

Боксеры показали активный наступательный бокс, часто обмениваясь ударами на ближней дистанции, при этом экс-боец «Astana Arlans» Деревянченко владел ощутимым преимуществом и в начале 12 раунда отправил Джонсона на канвас, одержав 11 победу в профессиональной карьере и десятую — досрочно. Туреано, в свою очередь, потерпел второе поражение.

Таким образом Сергей стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым на сегодняшний день владеет казахстанец Геннадий Головкин.

Фото: www.sports.kz

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