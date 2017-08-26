Деревянченко стал обязательным претендентом на титул Головкина

В Майами состоялся бой-элиминатор по линии IBF между украинцем Сергеем Деревянченко и багамцем Туреано Джонсоном , сообщает , сообщает Sports.kz





Боксеры показали активный наступательный бокс, часто обмениваясь ударами на ближней дистанции, при этом экс-боец «Astana Arlans» Деревянченко владел ощутимым преимуществом и в начале 12 раунда отправил Джонсона на канвас, одержав 11 победу в профессиональной карьере и десятую — досрочно. Туреано, в свою очередь, потерпел второе поражение.





Таким образом Сергей стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым на сегодняшний день владеет казахстанец Геннадий Головкин.



