Британец собрал гениальное транспортное средство для самых ленивых

В последние несколько лет на рынке всё чаще появляются транспортные средства на электродвигателе. Правда, стоят, как правило, они солидных денег. Британский умелец решил сделать индивидуальное средство для передвижения собственными руками.

В любой точке земного шара всегда найдутся умельцы, способные на раз-два удивить своими конструкторскими способностями и фантазией. Порой они делают собственными руками вещи, на создание которых целым компаниям требуется несколько лет. Вот и в Великобритании есть "самоделкин" по имени Джон Дингли. Этот человек по-настоящему одержим транспортными средствами, в частности, такими, на которых можно ездить в одиночку по любой местности. Последним изобретением умельца стала доска-тривиллер Electro-Luge 500S.







