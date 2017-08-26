Британец собрал гениальное транспортное средство для самых ленивых
26 августа 2017, 10:07
Картинг развивает скорость до 60 кмч.
В последние несколько лет на рынке всё чаще появляются транспортные средства на электродвигателе. Правда, стоят, как правило, они солидных денег. Британский умелец решил сделать индивидуальное средство для передвижения собственными руками. Об этом пишет Novate.ru
В любой точке земного шара всегда найдутся умельцы, способные на раз-два удивить своими конструкторскими способностями и фантазией. Порой они делают собственными руками вещи, на создание которых целым компаниям требуется несколько лет. Вот и в Великобритании есть "самоделкин" по имени Джон Дингли. Этот человек по-настоящему одержим транспортными средствами, в частности, такими, на которых можно ездить в одиночку по любой местности. Последним изобретением умельца стала доска-тривиллер Electro-Luge 500S.
По признанию самого Джона, работал он один. Сделал доску для катания, лежа буквально из того, что было в его гараже. Конечно, некоторые вещи все-таки пришлось докупать, однако сделан был полноценный транспорт для сольной езды, работающий на электродвигателе 500 Вт, мощности которого хватит, чтобы толкать машинку для гольфа.
Джон пошутил, что, будучи человеком ленивым и любящим загорать в летний сезон, он давно хотел сделать себе лежак на колесиках, который бы позволил передвигаться по пляжу, не отрывая своего тела от удобного места. Созданный картинг Electro-Luge 500S во многом воплощает желания и фантазии изобретателя.
На создание транспортного средства у себя в гараже, Джон потратить меньше месяца. Приводится в действие Electro-Luge 500S электродвигателе, управляет транспорт при помощи ног. Картинг развивает скорость до 60 кмч, однако изобретатель принял решение ограничить ее при помощи электроники. Вся начинка надежно защищена от попаданий воды, грязи и влажного песка.
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