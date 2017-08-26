Вертолет США разбился в Йемене
26 августа 2017, 10:29
Пятерых военнослужащих, находившихся на борту, подобрали американские спасатели. Поиск еще одного продолжается.
Вертолет вооруженных сил США потерпел в пятницу крушение у берегов Йемена, сообщает РИА Новости со ссылкои на Центральное командование США (CENTCOM).
"Вертолет США Black Hawk разбился во время тренировочного полета примерно в 20 милях (36 километров) от южного побережья Йемена 25 августа около 7 вечера по местному времени (совпадает с московским)", — говорится в сообщении.
Пятерых военнослужащих, находившихся на борту, подобрали американские спасатели. Поиск еще одного продолжается.
По факту крушения будет проведено расследование, говорится в пресс-релизе. О возможных причинах происшествия в командовании не сообщают.
Вооруженные силы США в последние годы регулярно проводят в Йемене операции против группировки "Аль-Каида"*.
* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане и России.
Фото: ukrinform.com
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