Вертолет США разбился в Йемене

Вертолет вооруженных сил США потерпел в пятницу крушение у берегов Йемена

"Вертолет США Black Hawk разбился во время тренировочного полета примерно в 20 милях (36 километров) от южного побережья Йемена 25 августа около 7 вечера по местному времени (совпадает с московским)", — говорится в сообщении.





Пятерых военнослужащих, находившихся на борту, подобрали американские спасатели. Поиск еще одного продолжается.





По факту крушения будет проведено расследование, говорится в пресс-релизе. О возможных причинах происшествия в командовании не сообщают.





Вооруженные силы США в последние годы регулярно проводят в Йемене операции против группировки "Аль-Каида"*.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане и России.



