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Вертолет США разбился в Йемене

26 августа 2017, 10:29

Пятерых военнослужащих, находившихся на борту, подобрали американские спасатели. Поиск еще одного продолжается.

Вертолет вооруженных сил США потерпел в пятницу крушение у берегов Йемена, сообщает РИА Новости со ссылкои на Центральное командование США (CENTCOM).

"Вертолет США Black Hawk разбился во время тренировочного полета примерно в 20 милях (36 километров) от южного побережья Йемена 25 августа около 7 вечера по местному времени (совпадает с московским)", — говорится в сообщении.

Пятерых военнослужащих, находившихся на борту, подобрали американские спасатели. Поиск еще одного продолжается.

По факту крушения будет проведено расследование, говорится в пресс-релизе. О возможных причинах происшествия в командовании не сообщают.

Вооруженные силы США в последние годы регулярно проводят в Йемене операции против группировки "Аль-Каида"*.
* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане и России.

Фото: ukrinform.com

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