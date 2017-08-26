Браконьеров с ловушками для ловли хищных птиц поймали в Алакольском районе
26 августа 2017, 10:40
Охотятся браконьеры с целью дальнейшей перепродажи хищной птицы за пределы страны.
В Алматинской области задержали двух мужчин с ловушками для незаконной ловли редких птиц. По информации пресс-службы ДВД области подозреваемые задержаны в Алакольском районе сотрудниками местного охотничьего хозяйства и полицейскими, передает Zakon.kz
В салоне их внедорожника, остановленного на трассе «Ушарал-Достык», правоохранители обнаружили различные приспособления для ловли хищных птиц, в связи с чем задержанных доставили в РОВД.
«Обнаружена коробка со связанными живыми голубями, петли, свинцовые грузила, пеленатели и т.д., используемые для охоты на хищных птиц. Задержанные лица, один из которых 49-летний житель Алматы, второй, из г.Саркана, заявили, что коробка с ловушками и живыми приманками найдена ими в степи» - сообщил представитель ДВД области Кобей Нурахмет.
Как отметили в полиции, в это время года в регионе осуществляется перелет редких птиц, среди них сокол-балобан, на которого охотятся браконьеры с целью дальнейшей перепродажи хищной птицы за пределы страны.
«По выявленному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.339 ч.3 УК РК «Незаконное обращение с редкими видами животных», при расследовании которого показания подозреваемых будут тщательно проверены» - пояснили в пресс-службе.
Фото: www.nexplorer.ru
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