Браконьеров с ловушками для ловли хищных птиц поймали в Алакольском районе

В Алматинской области задержали двух мужчин с ловушками для незаконной ловли редких птиц. По информации пресс-службы ДВД области подозреваемые задержаны в Алакольском районе сотрудниками местного охотничьего хозяйства и полицейскими , передает , передает Zakon.kz





В салоне их внедорожника, остановленного на трассе «Ушарал-Достык», правоохранители обнаружили различные приспособления для ловли хищных птиц, в связи с чем задержанных доставили в РОВД.





«Обнаружена коробка со связанными живыми голубями, петли, свинцовые грузила, пеленатели и т.д., используемые для охоты на хищных птиц. Задержанные лица, один из которых 49-летний житель Алматы, второй, из г.Саркана, заявили, что коробка с ловушками и живыми приманками найдена ими в степи» - сообщил представитель ДВД области Кобей Нурахмет.





Как отметили в полиции, в это время года в регионе осуществляется перелет редких птиц, среди них сокол-балобан, на которого охотятся браконьеры с целью дальнейшей перепродажи хищной птицы за пределы страны.





«По выявленному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.339 ч.3 УК РК «Незаконное обращение с редкими видами животных», при расследовании которого показания подозреваемых будут тщательно проверены» - пояснили в пресс-службе.



