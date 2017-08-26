В Бразилии спасли выбросившегося на берег китенка

Более 300 человек 24 августа отпраздновали на пляже в бразильском городе Армасан-душ-Бузиуш (штат Рио-де-Жанейро) возвращение в океан детеныша горбатого кита, который провел на берегу почти сутки

Горбатый китенок весом около 7 т и длиной 9 м был найден на пляже курортного города Армасан-душ-Бузиуш в среду днем, и через короткое время его уже окружили волонтеры, пытавшиеся спасти млекопитающее. Местные жители вооружились лопатами, стараясь выкопать траншею, чтобы с приходом прилива китенок уплыл в океан.

В четверг волонтеры арендовали три экскаватора, чтобы ускорить работу. Ради спасения китенка местные власти сделали исключение и разрешили машинам заехать на пляж. К волонтерам также присоединилась пожарная команда и биологи.

По мнению экспертов, китенок потерял свою группу по пути к Антарктиде, куда обычно в это время года мигрируют горбатые киты, пишет Daily Mail.

Китенка также ежеминутно поливали водой, следя за тем, чтобы его кожа не высохла на солнце. Млекопитающее обвязали канатами в попытке приподнять его и при помощи лодок оттащить в океан. Однако ничего не получалось до тех пор, пока китенок не попытался помочь себе самостоятельно и не ушел глубже в воду.

Сначала спасатели подумали, что животное не выживет, поскольку оно двигалось с большим трудом, однако затем китенок внезапно ожил, начал плавать и бить хвостом о воду. Десятки тех, кто боролся за спасение животного, хлопали в ладоши от радости и приветствовали успешное завершение истории.

В начале августа детеныш гренландского кита застрял на отмели после отлива у острова Большой Шантар в Хабаровском крае. Благодаря помощи оказавшихся поблизости блогеров и сотрудников нацпарка детеныш был спасен и ушел в море.