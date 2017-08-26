Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Бразилии спасли выбросившегося на берег китенка

26 августа 2017, 10:52

Горбатый китенок весом около 7 т и длиной 9 м был найден на пляже курортного города Армасан-душ-Бузиуш.

Более 300 человек 24 августа отпраздновали на пляже в бразильском городе Армасан-душ-Бузиуш (штат Рио-де-Жанейро) возвращение в океан детеныша горбатого кита, который провел на берегу почти сутки, передает Моя планета.
Горбатый китенок весом около 7 т и длиной 9 м был найден на пляже курортного города Армасан-душ-Бузиуш в среду днем, и через короткое время его уже окружили волонтеры, пытавшиеся спасти млекопитающее. Местные жители вооружились лопатами, стараясь выкопать траншею, чтобы с приходом прилива китенок уплыл в океан.

В четверг волонтеры арендовали три экскаватора, чтобы ускорить работу. Ради спасения китенка местные власти сделали исключение и разрешили машинам заехать на пляж. К волонтерам также присоединилась пожарная команда и биологи.
По мнению экспертов, китенок потерял свою группу по пути к Антарктиде, куда обычно в это время года мигрируют горбатые киты, пишет Daily Mail.
Китенка также ежеминутно поливали водой, следя за тем, чтобы его кожа не высохла на солнце. Млекопитающее обвязали канатами в попытке приподнять его и при помощи лодок оттащить в океан. Однако ничего не получалось до тех пор, пока китенок не попытался помочь себе самостоятельно и не ушел глубже в воду.
Сначала спасатели подумали, что животное не выживет, поскольку оно двигалось с большим трудом, однако затем китенок внезапно ожил, начал плавать и бить хвостом о воду. Десятки тех, кто боролся за спасение животного, хлопали в ладоши от радости и приветствовали успешное завершение истории.
В начале августа детеныш гренландского кита застрял на отмели после отлива у острова Большой Шантар в Хабаровском крае. Благодаря помощи оказавшихся поблизости блогеров и сотрудников нацпарка детеныш был спасен и ушел в море.

Фото: www.moya-planeta.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...