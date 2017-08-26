Из-за пьяного дебошира на борту в Актау экстренно сел самолет сообщением Анталья - Шымкент
26 августа 2017, 11:16
По статье нарушителю грозит штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.
В аэропорту Актау 24 августа в 00:30 совершил вынужденную посадку самолет рейса №477 сообщением Анталья - Шымкент. Причиной посадки стало неадекватное поведение жителя Шымкента, 1981 года рождения, сообщает Lada.kz
Пассажир был снят с рейса и передан сотрудникам линейного отдела полиции. Экспертиза выявила у него алкогольное опьянение легкой степени.
В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 434 «Мелкое хулиганство» КоАП РК.
- Между ним и рядом сидящим пассажиром произошел спор. Х. вел себя некорректно, кричал, на требования бортпроводницы не реагировал. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорту Актау. По данному факту собраны материалы, административным судом Актау было вынесено постановление об аресте Х. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, - прокомментировал Сериккали Кужиев, начальник линейного отдела внутренних дел Актау.
Статья 434 КоАП РК влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.
Фото: lada.kz
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