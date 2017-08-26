В ЮКО введен в действие новый метод борьбы с незаконной перевозкой

Специалисты областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог придумали способ борьбы с незаконными перевозками. Для этого специалисты размещают на каждый микроавтобус, совершающий выезды в различные межрайонные маршруты, логотип области с надписью: «Пассажирский транспорт», наименование перевозчика и направление маршрута , сообщает пресс-служба акима ЮКО.





При отсутствии этих данных перевозка пассажиров данным автотранспортом считается незаконным.





На сегодняшний день специалисты управления разместили подобные знаки на 354 (75%) микроавтобусах, регулярно занимающиеся межрайонными перевозками пассажиров. По их словам, это нововведение позволит значительно снизить незаконные перевозки и дорожно-транспортные происшествия в регионе. Данный документ будет выдаваться ежедневно при выезде автотранспорта, и будет свидетельствовать о безопасной перевозке пассажиров и прохождения соответствующих проверок.





В настоящее время на всех автовокзалах проводятся агитационные работы с перевозчиками транспортных средств, осуществляющие законную перевозку пассажиров. Жителям региона разъясняют отличия законных и нелегальных перевозок, а также о необходимости пользоваться услугами транспортных средств, занимающихся законными перевозками.





Согласно исследованиям специалистов, 90% дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов (микроавтобусов) приходятся на незаконные пассажирские перевозки.

Автобусы, а именно микроавтобусы, занимающиеся нелегальными перевозками пассажиров, не проходят пред рейсовый технический и медицинский осмотр, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью пассажиров.





Стоит отметить, на сегодня в регионе в сфере пассажирских перевозок, на основании соглашений в местными исполнительными органами транспортные услуги оказывают 62 перевозчика, и в общей сложности насчитывается 2724 автобусов и микроавтобусов.



