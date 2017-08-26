Первые кадры урагана «Харви» в Техасе появились в Сети

В Сети появились кадры мощного урагана «Харви», который достиг американского штата Техас и проходит через город Порт-Лавака. Об этом сообщает ABC News.





На небольшом видео виден сильный дождь и шквалистый ветер.





Урагану присвоена четвертая категория мощности из пяти.





Как ожидается, непогода продлится в штате несколько дней. На этот период авиакомпании отменяют перелеты, школы будут закрыты. Жители запасают продуктами, некоторые покидают свои дома на время прохождения урагана .







