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Первые кадры урагана «Харви» в Техасе появились в Сети

26 августа 2017, 11:44

Урагану присвоена четвертая категория мощности из пяти.

В Сети появились кадры мощного урагана «Харви», который достиг американского штата Техас и проходит через город Порт-Лавака. Об этом сообщает ABC News.

На небольшом видео виден сильный дождь и шквалистый ветер.

Урагану присвоена четвертая категория мощности из пяти.

Как ожидается, непогода продлится в штате несколько дней. На этот период авиакомпании отменяют перелеты, школы будут закрыты. Жители запасают продуктами, некоторые покидают свои дома на время прохождения урагана.




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