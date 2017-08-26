В Алматы с 1 сентября на перекрестках вблизи школ планируют дежурить полицейские

Чтобы обеспечить безопасный путь в школу в Алматы с 1 сентября планируется дежурство инспекторов дорожно-патрульной полиции на перекрестках вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщили в местной полицейской службе ДВД города , передает , передает Zakon.kz





"Как правило, в августе, с возвращением детей после летнего отдыха, увеличивается число ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. Не менее опасное время — сентябрь, когда ребята после каникул возвращаются в школу. Кроме дежурств водителям с помощью СМИ еще раз напомнят о необходимости использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства во время движения, соблюдать правила дорожного движения в местах расположения пешеходных переходов, не допускать превышение скоростного режима на дорогах города", - сообщил начальник Местной полицейской службы Жасулан Байкенов.





По мнению дорожно-патрульных полицейских, все намеченные мероприятия смогут принести максимальную пользу, если родители не останутся в стороне. Каждый, кому дорога жизнь и здоровье ребёнка должен найти время и до начала учебного года пройти с ним путь от дома до школы, выбрать и показать безопасный маршрут, рассказать, как без риска перейти дорогу, перекресток, проехать в общественном транспорте.

"На данном этапе проводятся обследования улично-дорожной сети, по результатам чего, обновляются дорожные разметки, увеличиваются количество дорожных знаков, а также ведутся работы по вырубке ветвей, ограничивающих обзор светофорных объектов. В первые дни сентября вместе с учителями инспекторы по делам несовершеннолетних напомнят школьникам о правилах дорожного движения", - отметил подполковник Байкенов.





Полицейские призывают всех водителей соблюдать особую осторожность на дорогах, особенно у школ, в районе автобусных остановок, на пешеходных переходах: "Дети на дороге непредсказуемы. Постарайтесь беречь их жизни, будьте к ним внимательны!"





Напомним, в Алматы продолжается общереспубликанское профилактическое мероприятие "Внимание, дети", направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.





Фото: rossoshru.ru



