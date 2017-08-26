Атамбаев подписал указ о назначении нового премьера Кыргызстана
26 августа 2017, 12:22
Им назначен Сапар Исаков.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев распорядился о назначении Сапара Исакова на пост Премьер-министра страны, передает «Интерфакс».
Бывший глава правительства Сооронбай Жээбеков ранее принял решение уйти в отставку с целью участия в президентских выборах.
О том, что Исаков был утвержден на должность премьера в ходе внеочередной сессии парламента Киргизии, сообщалось 25 августа.
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»
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