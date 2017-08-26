Победа А.Луценко на 5 этапе «Вуэльты» стала ярким событием в жизни казахстанского спорта

В июле Алексей получил сильную травму на «Тур де Франс», но, несмотря на это, проехал гонку до конца.

Генеральный секретарь «Казахстанской федерации велосипедного спорта» Тулпар Мансуров прокомментировал выступление велокоманды «Astana Pro Team» на «Вуэльте Испании 2017» , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.





- Победа Алексея Луценко на 5 этапе «Вуэльты», бесспорно, стала ярким событием в жизни казахстанского спорта, ведь это всего лишь третий в истории отечественный гонщик, которому удалось одержать победу на этапе Гранд-тура. В последний раз это был Александр Винокуров в 2010 году.





В июле Алексей получил сильную травму на «Тур де Франс», но, несмотря на это, проехал гонку до конца. Участвуя во второй подряд супермногодневке, он доказал, что является одним из лидеров «Астаны». Отмечу, что «Вуэльта» - один из заключительных этапов подготовки к чемпионату мира, который стартует в Норвегии через месяц.





Благодаря победе Луценко «Астана» стала лидером командной классификации после 5 этапа. На 6 этапе хорошую работу проделал Луис Леон Санчез, финишировав четвертым. В генеральной классификации на данный момент 8 место занимает капитан команды Фабио Ару, уступая лидеру 49 секунд. Эти факторы как нельзя лучше повлияли на боевой дух нашей команды.





Упоминая Алексея Луценко, трехкратного победителя «Тура Алматы», Мансуров немного рассказал о предстоящем «Туре Алматы 2017».





По его словам, гонка «Тур Алматы» уже зарекомендовала себя в мировом велоспорте, ее масштабы растут. Об этом свидетельствует большое количество заявок от команд со всего мира, желающих принять участие в гонке. В этом году ожидается участие 20 команд мирового тура из стран СНГ, Азии, Европы и Америки.





На данный момент встал вопрос о том, чтобы модифицировать гонку из однодневной в многодневную. Вполне вероятно, что «Тур Алматы 2017» будет состоять из двух этапов.



