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Н.Назарбаев отправил телеграмму с соболезнованиями Президенту РФ В.Путину

26 августа 2017, 13:56

Казахстанцы сочувствуют родным погибших в ДТП в Краснодарском крае.

Глава государства Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, произошедшего в Краснодарском крае 25 августа текущего года, сообщает пресс-служба президента.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорится в телеграмме.

Напомним, что вахтовый автобус упал накануне в море с недостроенного пирса в районе поселка Волна в Краснодарском крае. Водолазы обследуют дно Черного моря в месте падения. Днем ранее они совершили более 60 погружений, также для обследования акватории использовались четыре плавсредства.

В автобусе находились рабочие компании «Таманьнефтегаз», а также подрядной организации, занимавшейся строительством пирса. По уточненным данным, в результате инцидента пострадали 33 человека, погибли 18 — жители Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области. Позднее одного из них, рабочего Михаила Сороколетова, объявили пропавшим без вести.

Местные власти назвали причиной случившегося отказ тормозов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Министр транспорта Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика после ДТП.

Фото: rusevik.ru



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