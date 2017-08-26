В преддверии Дня Конституции 106 павлодарцев получили ключи от новых квартир

В преддверии празднования Дня Конституции РК в Павлодаре сданы в эксплуатацию два новых дома в жилом комплексе «Сарыарка», ключи от квартир получили 106 вкладчиков АО «Жилстройсбербанк Казахстана» , передает корреспондент , передает корреспондент pavlodarnews.kz





В эксплуатацию сданы дома № 4, 8 по улице Ломова, 152/2, 152/3.





В первой двухподъездной девятиэтажке - 54 квартиры: 36 двух- и 18 трехкомнатных. Во второй высотке 52 квартиры: 34 –двух-, 16 - трех- и две - четырехкомнатные. - С начала года в области введено свыше 109 тысяч квадратных метров жилья, это по сравнению с прошлым годом больше на 1,4 процента, - сказал аким Павлодарской области Булат Бакауов.





– В городе введено 95 тысяч квадратных метров, что составляет 156 процентов соответствующему периоду прошедшего года. В данном микрорайоне идет строительство еще трех домов общей площадью 24 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 360 квартир. Хочется отметить вклад строителей, которые работали, не покладая рук. Я вас всех поздравляю.









Отметим, в 2017 году по государственной программе «Нұрлы Жер» начато строительство четырех многоквартирных жилых домов в восьмом микрорайоне общей площадью 31,1 тысяча квадратных метра и количеством квартир – 392.

Из них для очередников предназначены 212 квартир в двух жилых домах, остальные для жителей снесенных ветхих домов Алюминстроя. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию три жилых дома, из них одна девятиэтажка по улице Чокина, 159/3 для очередников, а также два многоквартирных жилых дома, расположенных по улице Павлова, 95/1 и Павлова, 93/1.

Абзал Кабдраш Фото: Дархана Умырзакова







