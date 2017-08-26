ТРК «Казахстан» готовится к перезагрузке

Телеканалы «Казахстан»,«Казспорт» и «Балапан» перейдут на новый формат вещания.

С 28 августа в рамках ребрендинга телерадиокорпорации «Казахстан», телеканал готовит ряд крупных изменений. Новый сезон, новые программы и новый логотип ждут этой осенью телезрителей, сообщает Инфоцентр ВКО.





- В новом сезоне в эфире стартуют новые музыкальные мегапроекты «Жібек жолы жұлдызы», «Мен қазақпын», а также музыкальная программа «Hit Qazaqstan».

Кроме того, в рамках реализации государственной программы Президента РК «Рухани жаңғыру» будут показаны передачи «Киелі Қазақстан»,«Ұлы дала ұлағаты» об истории казахского народа и его выдающихся личностях. Об этих и других новостях корпорации сообщила и.о. директора АО ВКОФ «РТРК «Казахстан» Аида Жабагиева в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций области.





Телеканалы «Казахстан»,«Казспорт» и «Балапан» перейдут на новый формат вещания. Следом, эти перемены ожидают и региональные филиалы компании.





В рамках ребрендинга у каналов изменятся логотип и названия. Так, всем известный восточноказахстанский канал «Казахстан-Оскемен» в новом телезоне предстанет перед зрителями как ТК «Аltay».





Зрителей обновленного канала ждет множество новых проектов и шоу.



