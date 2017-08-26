Аким Алматы поздравил зоопарк с 80-летием

Все хорошее, что делается сегодня в зоопарке стало возможным при поддержке акимата, неравнодушных друзей и спонсоров.

Аким Алматы Баурыжан Байбек поздравил коллектив и горожан с 80-летие со дня основания зоологического парка, передает передает Zakon.kz





Градоначальник отметил, что Алматинский зоопарк - старейший зоопарк нашей страны, который принял первых посетителей в далеком 1937 году. Его первоначальная экспозиция размещалась на площади 7 гектаров, постепенно территория была увеличена до 22 гектар, если впервые годы коллекция насчитывала лишь несколько десятков видов, то сегодня - свыше 4 тыс. особей.





«На протяжении 80-ти лет зоопарк является одним из любимых мест отдыха алматинцев и гостей южной столицы. Сюда приводили нас родители и мы были счастливы. Ваши дети через 30 – 40 лет тоже приведут своих детей и скажут: меня родители сюда водили. Сейчас ведется масштабное благоустройство мегаполиса, охвачена почти треть исторического центра города с модернизацией улиц «от фасада до фасада», по принципу «город для людей». Не остался в стороне и зоопарк. Для его модернизации разработан мастер-план известного немецкого архитектора Питера Разбаха, на счету которого проекты зоопарков в Дюссельдорфе, Берлине, Тегеране, Дубае и Турине», - сказал аким Алматы.





Он отметил, что проект предусматривает перестройку 90% зоопарка по принципу географического зонирования, полное изменение его структуры, переход на принцип обитания животных в природе.





По словам директора зоологического парка Ержана Еркинбаева, сегодня в зоопарке приняты конкретные меры по недопущению гибели животных, откорректирован рацион питания и ведется четкий контроль качества корма, реконструируются вольеры, ведется общее благоустройство.





«К примеру, у белого и гималайских медведей теперь есть просторные бассейны с проточной водой, появился двор с травой и деревьями. Ведется работа по реконструкции аквариума, экспозиции амурского тигра и вольеров экзотических птиц. Все это стало возможным при поддержке акимата, неравнодушных друзей и спонсоров», - отметил Е.Еркинбаев.





По его словам, заметно увеличилось финансирование зоопарка. Если в 2016 году из местного бюджета было выделено 409 млн. тенге, то в этом году эта сумма составляет порядка 500 млн. тенге. «Кроме того, собственные доходы зоопарка сегодня составляют около 300 млн. тенге, а спонсорская помощь – более 140 млн. Улучшения зоопарка сразу же повлияли на посещаемость, которая увеличилась на 20%», - добавил директор зоопарка.





Аким Алматы также наградил памятными дипломами и подарками сотрудников зоопарка, некоторые из которых проработали здесь порядка 20 лет и несмотря на сложные периоды, не бросили любимое дело.



