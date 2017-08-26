В Австралии в городе Джелонг назвали улицы в честь героев «Игры престолов»
26 августа 2017, 15:46
Сюжет сериала вынудил властей австралийского города переименовать одну из более десяти улиц, названных в честь героев знаменитого сериала.
Власти Джелонга, второго по величине города в штате Виктория, были вынуждены переименовать улицу Lannaster road из-за появления сообщений об инцесте между братом и сестрой Ланнистер. Отныне улица носит называние Precinct road, передает Моя планета.
Впрочем, на названия других улиц в городе, более десяти из которых носят имена героев знаменитого сериала, жалоб не поступало. В Джелонге есть улицы, названные в честь Баратеонов, замка Винтерфелл, Тайвина Ланнистера, Грейджоев и Бейлишев.
Самой популярной улицей в городе остается Snow street, названая в честь любимого героя шоу Джона Сноу, пишет The Guardian.
«Мы совершили большую ошибку, когда дали это название небольшой улице. Мы думали, что Джон Сноу умер, но затем он воскрес в следующем сезоне. Его все любят. Нужно было назвать в честь него большой проспект», — говорят власти города.
Руководство населенного пункта добавило, что решило давать улицам имена героев шоу, поскольку придумать новые и оригинальные названия в большом городе порой бывает очень трудно.
«Мы должны мыслить нестандартно. Прежде было отклонено очень много имен. Вот почему мы перешли на "Игру престолов"», — добавили власти.
Фото: kogda-vyidet.ru
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