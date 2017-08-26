Вчера, 25 августа, в Астане состоялась международная научно-практическая конференция «Модернизация 3.0: Рухани жаңғыру», сообщает Zakon.kz





В работе конференции приняли участие более 100 делегатов, среди которых известные ученые, представители экспертно-аналитического сообщества Казахстана и зарубежья, профессора и преподаватели высших учебных заведений.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Ержан Бабакумаров, который отметил, что нынешний 2017 год войдет в историю Казахстана как год начала нового этапа развития государства.





«Особенность данного этапа заключается в том, что объявленная Президентом Нурсултаном Назарбаевым модернизация проходит одновременно по трем направлениям. Первое направление – это экономическая модернизация. Второе – конституционная реформа, ставшая основой глобальной политической модернизации. Третье – модернизация общественного сознания», - сказал Ержан Бабакумаров.





Он подчеркнул, что эти три процесса являются свидетельством начала Третьей модернизации Президента Нурсултана Назарбаева. В особенности выделено третье направление, которое выступающий обозначил самым важным.





«Когда-то Шарль де Голль, отец-основатель современной Франции, заметил: «Политик, обладающий волей и ресурсами, потерпит неудачу, если не распознает характер своего времени». Наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев в очередной раз показал – он распознал свое время, потребности развития общества и, более того, распознал перспективу будущего», - отметил спикер.





Кроме этого, внимание участников было акцентировано на том, что программа «Рухани жаңғыру» появилась не случайно.





«К ней, по существу, вел весь 25-летний путь независимости – путь практически непрерывной модернизации общества не только в экономическом плане, но и обновления духовной сферы», - пояснил Ержан Бабакумаров.





Вместе с тем, выступающий напомнил, что Глава государства всегда открыто говорил, что успешная модернизация страны будет невозможна без перемен в сознании общества.





«Еще на заре независимости Президент поднял эту тему в своей работе «Идейная консолидация общества как условие прогресса», где ясно обозначил идеологические ориентиры развития нашего общества», - подчеркнул спикер.





Говоря об актуальности модернизации, были перечислены вызовы, которые порождает новая глобальная реальность и о которых ранее никто даже не подозревал. Это технологические инновации, терроризм и экстремизм, миграционные и мультикультурные сдвиги, антагонизм и ксенофобия, кризис глобализации и глобальное неравенство.





В заключение замруководителя КПМ обозначил, что масштаб модернизации носит глубинный, общенациональный характер.





«Этот процесс требует больших усилий со стороны государства и общества. Важной его составляющей является всесторонний анализ и обсуждение», - резюмировал выступающий.





В продолжение темы модератор конференции, директор Института Евразийской интеграции Гани Ныгыметов, озвучил предварительные итоги социологических исследований, которые показывают, что для реализации мер в рамках Третьей модернизации складываются благоприятные условия. В общественном мнении отмечается высокий уровень реформистских настроений.





«Около 82% опрошенных казахстанцев в той или иной мере считают необходимыми изменения в жизни страны. При этом и поддержка существующего социально-политического курса развития довольно высока – 88%», - сказал Гани Ныгыметов.





Кроме того, данные социологических исследований показывают, что задачи модернизации, затрагивающие социокультурные аспекты развития казахстанского общества, находят поддержку среди казахстанцев. Казахстанцы также отмечают важность конституционных изменений.









Директор Казахстанского института стратегических исследований, доктор социологических наук Зарема Шаукенова в свою очередь представила результаты проведенных опросов, согласно которым большинство респондентов склоняются к тому, что у Казахстана должен быть свой собственный национальный путь.





«Нам необходимо для долгосрочного развития Казахстана иметь адекватные ответы на данные модернизационные ожидания. Эти ответы даны Елбасы в его программной статье. «Рухани жаңғыру» - это конкретные шаги от модернизационных ожиданий к изменениям в общественном сознании», - поделилась своими рассуждениями Зарема Шаукенова.





Первый шаг, по ее мнению, заключается в том, что в Казахстане будут актуализированы искусство, культура и сакральные места. Во-вторых, программа «Рухани жаңғыру» будет двигать страну и обеспечивать преемственность прошлого и будущего. Для этого создается проект «100 новых лиц». Фактически, это проект, который в процессе поиска и отбора новых героев должен создать резерв по всем отраслям и регионам, который будет использоваться для дальнейшего продвижения. В качестве третьего шага Зарема Шаукенова обозначила необходимость перехода на латиницу.





В ходе конференции также были заслушаны доклады руководителя научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берика Абдыгалиулы, директора Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова Зиябека Кабульдинова, генерального директора Казахского научно-исследовательского института культуры Андрея Хазбулатова, директора Научно-исследовательского института правовой политики и конституционного законодательства КАЗГЮУ Сергея Ударцева, главного научного сотрудника Института истории государства Еркеша Нурпеисова, международного эксперта, профессора университета Висконсин-Мэдисон, ассистента профессора Школы гуманитарных и социальных наук Назарбаев Университета Гювен Фюнды, профессора Евразийского Национального университета Ермека Абдрасулова, представителя Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане Марата Шибутова, ассоциированного профессора Евразийского национального университета Жамаладина Ибрагимова, директора Общественного фонда «Институт развития конституционализма и демократии» Мереке Габдуалиева, политолога Султанбека Ултангалиева.





Конференция стала площадкой для широкого конструктивного диалога по обсуждению хода реализации ключевых направлений программы «Рухани жаңғыру» и конституционной реформы.

Участники встречи отметили значимость работы диалоговой площадки для широкого освещения и разъяснения среди населения работы проводимой в рамках программы модернизации общественного сознания.





Закрывая конференцию, Гани Ныгыметов отметил, что все высказанные мнения будут учтены при составлении рекомендаций для государственных органов. Кроме того, по итогам конференции будет издан сборник статей.



