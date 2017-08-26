Казахстанские таэквондисты стали бронзовыми призерами Универсиады-2017

Мужская сборная Казахстана по таэквондо выиграла бронзовые медали летней Универсиады-2017 в Китайском Тайбэе, сообщает Sports.kz





В полуфинале командных кёруги наши таэквондисты в составе Марата Абдикалиева, Нурсултана Мамаева, Султана Калибекулы и Смайыла Дюйсебая со счетом 10:18 уступила россиянам, оставшись с бронзовыми наградами.



