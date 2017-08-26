Легковушка и КамАЗ столкнулись в Астане
26 августа 2017, 16:51
Сведений о пострадавших пока нет.
В Астане в результате ДТП перевернулся автомобиль «Hyundai Accent», передает МИА «Казинформ».
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Астраханской трассе возле городского кладбища. Столкнулись легковой автомобиль «Hyundai Accent» и грузовик «КамАЗ». На месте происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и скорой помощи.
Сведений о пострадавших пока нет.
Фото: inform.kz
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