Мощность урагана "Харви" в США упала до низшей категории

Урагану "Харви" в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).







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• Now Cat 1

• Potentially "catastrophic" flooding

• Winds down from 130 mph to 85 mph pic.twitter.com/Xa8XvQrCvs — NBC News (@NBCNews) 26 августа 2017 г.





По данным Национального центра США по предупреждению ураганов, на юго-восток Техаса обрушились сильные дожди. Максимальная скорость ветра сейчас составляет 90 миль в час (150 километров в час).



