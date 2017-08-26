Ребенок едва не погиб в жару в запертой машине в Караганде

Родители оставили малолетнего ребенка в запертом автомобиле возле одного из карагандинских рынков и ушли за покупками, об этом написала пользователь Facebook Гуля Багаудинова, передает Zakon.kz





"На Самале родители закрыли ребёнка в машине и уперлись за покупками. Хорошо, что прохожие вызвали полицию. Охранники оббегали весь рынок, но так и не смогли найти ни маму, ни папу. Машину вскрыли, ребёнка напоили водой. На улице под 30 градусов, а в запертой машине куда больше! Спустя полчаса родители вернулись. И по классике жанра - маман падает в обморок, сестра ругается, отец молчит. Надеюсь, что их накажут. Спасибо всем неравнодушным и особенно сотрудникам полиции", - пишет девушка.











